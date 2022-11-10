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росіяни можуть накопичувати ракети для масованого удару по Україні – Повітряні сили

росіяни можуть накопичувати ракети для масованого удару по Україні – Повітряні сили

Київ • УНН

 • 676073 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські війська, ймовірно, накопичують ракети для того, щоб завдати по Україні масованого удару. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Деталі

"Ця ніч для захисників неба минула доволі спокійно. Не було явних загроз, не було атак саме з повітря. Втім, ситуація завжди напружена, завжди 24/7 очікуємо, що ворог щось утне", – сказав Ігнат.

За його словами, ворог побачив, що ефект від поодиноких ударів не такий великий: тому що невелику кількість ракет обов'язково зіб'ють.

Речник зазначив, що зараз російські заводи працюють у три зміни для поповнення запасів крилатих ракет.

"Імовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що зрештою ворог не полишив своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру", – додав Ігнат.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по українській інфраструктурі.

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