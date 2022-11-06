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росія концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі - Зеленський

росія концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі - Зеленський

Київ • УНН

 • 187651 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Передусім енергетичній, пише УНН.

Цитата

"Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття. Але, на жаль, є й влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Передусім енергетичній. Зокрема й для цього росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємося відповідати", - сказав він.

Крім цього, Зеленський додав: дедалі частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів".

"Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники. Що менше російського Чорноморського флоту, то безпечніше в Чорному морі. І обов’язково буде такий день, коли ми зможемо прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі. Я впевнений в цьому", - наголосив президент.

Додамо 

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні нагадав, що сьогодні провів перемовини з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Сторони, зокрема, обговорили посилення тиску на іранський режим. Зеленський наголосив, що його співучасть у російському терорі має бути покарана.

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