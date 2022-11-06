Зеленський: увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає росії подовжувати війну

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"Це була дуже продуктивна наша з нею розмова. Робоча розмова. Маємо підтвердження від пані президентки щодо макрофінансової підтримки для України – до кінця цього року і в наступному році. Обсяг і деталі цієї програми будуть представлені нашими європейськими друзями вже на тижні, що починається", - сказав Зеленський.

Деталі

Сторони також говорили про допомогу у відновленні нашої енергетики, енергетичної інфраструктури.

"Я дякую й за повну підтримку наших зусиль для збереження експортної зернової ініціативи", - додав він.

Крім цього, Зеленський та фон дер Ляєн обговорили посилення тиску на іранський режим. Президент України наголосив, що його співучасть у російському терорі має бути покарана. І це питання буде винесене не тільки на рівень наших традиційних партнерів.

Глава держави зазначив, що увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає росії подовжувати війну, а отже, й подовжити дію тих загроз для світу, які спровоковані російською війною.

"Якби не іранське постачання зброї агресору, ми зараз були б уже ближче до миру. А це означає ближче до повного вирішення продовольчої кризи. Ближче до вирішення кризи вартості життя. Ближче до стабілізації на енергоринку. Ближче до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який росія не полишає. Тому абсолютно кожен, хто допомагає росії подовжувати цю війну, повинен разом з нею відповідати й за наслідки цієї війни", - сказав він.

Додамо

Інститут вивчення війни пише, що Іран почав використовувати залежність росії від постачання дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіян вперше визнав, що його країна поставила росії дрони, але наполягав на тому, що передача відбулася до війни рф проти України, під час якої дрони іранського походження бомбардували Київ.