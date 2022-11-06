Зеленский: весь мир будет знать, что иранский режим помогает россии продлевать войну

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"Это был очень продуктивный наш с ней разговор. Рабочий разговор. Имеем подтверждение от госпожи президентки относительно макрофинансовой поддержки для Украины – до конца этого года и в следующем году. Объем и детали этой программы будут представлены нашими европейскими друзьями уже на недели, которая начинается", - сказал Зеленский.

Детали

Стороны также говорили о помощи в восстановлении нашей энергетики, энергетической инфраструктуры.

"Я благодарю и за полную поддержку наших усилий для сохранения экспортной зерновой инициативы", - добавил он.

Кроме этого, Зеленский и фон дер Ляен обсудили усиление давления на иранский режим. Президент Украины подчеркнул, что его соучастие в российском терроре должно быть наказано. И этот вопрос будет вынесен не только на уровень наших традиционных партнеров.

Глава государства отметил, что весь мир будет знать, что иранский режим помогает россии продлевать войну, а значит, и продлить действие тех угроз для мира, которые спровоцированы российской войной.

"Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы сейчас были бы уже ближе к миру. А это значит ближе к полному решению продовольственного кризиса. Ближе к решению кризиса стоимости жизни. Ближе к стабилизации на энергорынке. Ближе к надежной защите от радиационного шантажа, который россия не оставляет. Поэтому абсолютно каждый, кто помогает россии продлевать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия этой войны", - сказал он.

Добавим

Институт изучения войны пишет, что Иран начал использовать зависимость россии от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиян впервые признал, что его страна поставила россии дроны, но настаивал на том, что передача состоялась до войны рф против Украины, во время которой дроны иранского происхождения бомбили Киев.