ISW: Іран почав використовувати залежність росії від поставок дронів-камікадзе

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"Підтвердження Іраном поставок безпілотників ще більше закріплює попередні оцінки ISW про те, що росія закуповує системи озброєнь іранського виробництва для вирішення проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів", - зазначають аналітики.

ISW раніше оцінював, що Іран, ймовірно, вже використовує залежність росії від цих систем озброєнь іранського виробництва для того, щоб звернутися до рф з проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми.

"Прохання про допомогу в ядерній сфері і визнання поставок безпілотників - обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіян вперше визнав, що його країна поставила росії дрони, але наполягав на тому, що передача відбулася до війни рф проти України, під час якої дрони іранського походження бомбардували Київ.