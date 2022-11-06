ISW: Иран начал использовать зависимость россии от поставок дронов-камикадзе

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"Подтверждение Ираном поставок беспилотников еще больше закрепляет предварительные оценки ISW о том, что россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов", - отмечают аналитики.

ISW ранее оценивал, что Иран, вероятно, уже использует зависимость россии от этих систем вооружений иранского производства для того, чтобы обратиться в рф с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.

"Просьба о помощи в ядерной сфере и признании поставок беспилотников - оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с россией, в которых они будут равноправными партнерами", - говорится в сообщении.

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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиян впервые признал, что его страна поставила россии дроны, но настаивал на том, что передача состоялась до войны рф против Украины, во время которой дроны иранского происхождения бомбили Киев.