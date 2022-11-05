Іран вперше визнав, що постачав росії дрони

Деталі

Коментарі міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдуллахіяна пролунали після кількох місяців заплутаних повідомлень від Ірану щодо постачання зброї, на тлі того, як росія використовує безпілотники для атак на українську енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

"Ми передали росії обмежену кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", - сказав голова МЗС Ірану журналістам після зустрічі в Тегерані.

При цьому Хоссейн Амір Абдуллахіян сказав, що Іран залишається відданим припиненню конфлікту.

"Якщо (Україна) має якісь документи про те, що росія використовувала іранські безпілотники в Україні, вони мають надати їх нам, - сказав він. - Якщо нам доведуть, що росія використала іранські безпілотники у війні проти України, ми не залишимося байдужими до цього питання".

Доповнення

Раніше іранські офіційні особи заперечували, що озброювали росію у війні з Україною. Буквально цього тижня посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав звинувачення "абсолютно необґрунтованими" та підтвердив позицію Ірану про нейтралітет у війні. США та їхні західні союзники в Раді Безпеки ООН закликали Генерального секретаря Антоніу Гутерреша розслідувати, чи росія використовувала іранські безпілотники для нападу на мирних жителів в Україні.