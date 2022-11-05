Иран впервые признал, что поставлял россии дроны

Детали

Комментарии министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амир-Абдуллахияна прозвучали после нескольких месяцев запутанных сообщений от Ирана о поставках оружия на фоне того, как россия использует беспилотники для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

"Мы передали россии ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", - сказал глава МИД Ирана журналистам после встречи в Тегеране.

При этом Хоссейн Амир-Абдуллахиян сказал, что Иран по-прежнему привержен прекращению конфликта.

"Если (Украина) имеет какие-либо документы о том, что россия использовала иранские беспилотники в Украине, они должны предоставить их нам, - сказал он. - Если нам докажут, что россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу".

Дополнение

Ранее иранские официальные лица отрицали, что вооружали россию в войне с Украиной. Буквально на этой неделе посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал обвинения "совершенно необоснованными" и подтвердил позицию Ирана о нейтралитете в войне. США и их западные союзники в Совете Безопасности ООН призвали Генерального секретаря Антониу Гутерриша расследовать, использовала ли россия иранские беспилотники для нападения на мирных жителей в Украине.