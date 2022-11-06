россия концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре - Зеленский

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"В эти дни оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть сбивание. Но, к сожалению, есть и попадание. Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего энергетической. В частности и для этого россии понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский добавил: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров".

"Это очень весомый результат, который обеспечили наши защитники. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе. Я уверен в этом", - подчеркнул президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении напомнил, что сегодня провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны, в частности, обсудили усиление давления на иранский режим. Зеленский подчеркнул, что его соучастие в российском терроре должно быть наказано.