россияне могут накапливать ракеты для массированного удара по Украине – Воздушные силы

Детали

"Эта ночь для защитников неба прошла довольно спокойно. Не было явных угроз, не было атак именно из воздуха. Впрочем, ситуация всегда напряженная, всегда 24/7 ожидаем, что враг что-то утнет", – сказал Игнат.

По его словам, враг увидел, что эффект от единичных ударов не такой большой: потому что небольшое количество ракет обязательно собьют.

Спикер отметил, что сейчас российские заводы работают в три смены для пополнения запасов крылатых ракет.

"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что в конце концов враг не оставил своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру", – добавил Игнат.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повтора массированных ударов по украинской инфраструктуре.