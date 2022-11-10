россияне могут накапливать ракеты для массированного удара по Украине – Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские войска, вероятно, накапливают ракеты для того, чтобы нанести по Украине массированный удар. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Эта ночь для защитников неба прошла довольно спокойно. Не было явных угроз, не было атак именно из воздуха. Впрочем, ситуация всегда напряженная, всегда 24/7 ожидаем, что враг что-то утнет", – сказал Игнат.
По его словам, враг увидел, что эффект от единичных ударов не такой большой: потому что небольшое количество ракет обязательно собьют.
Спикер отметил, что сейчас российские заводы работают в три смены для пополнения запасов крылатых ракет.
"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что в конце концов враг не оставил своих намерений разрушать нашу критическую инфраструктуру", – добавил Игнат.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повтора массированных ударов по украинской инфраструктуре.