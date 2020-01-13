Міноборони перевіряє факти корупції під час будівництва казарм

Так, у зазначений період планувалося побудувати та ввести в експлуатацію 184 казарми поліпшеного планування, з яких: у 2018 році — 91 та у 2019 році — 93 об’єкти. Водночас, за наявною на кінець минулого року інформацією, було побудовано та введено в експлуатацію 82 казарми. Таким чином, 102 об’єкти — недобудовані.

“Проведений попередній аналіз дає підстави стверджувати, що під час будівництва згаданих житлових комплексів могли мати місце різні корупційні схеми та зловживання з боку посадових осіб, у тому числі у сфері публічних закупівель. Йдеться, зокрема, про порушення законодавства в частині щодо незаконного визначення переможцями торгів організацій, чиї цінові пропозиції не відповідали вимогам та мали бути відхилені. Також мали місце випадки штучного створення передумов до укладання договорів з підрядними організаціями, які не були достатньо забезпечені технікою та персоналом, а відтак взагалі не мали можливості здійснювати будівництво”, — вказано у повідомленні.

Окрім того, встановлено факти необґрунтованого збільшення очікуваної вартості закупівель та будівництва, безпідставного розірвання договорів (або ж не прийняття рішень щодо припинення їх дії), перенесення строків виконання робіт на 2019 та 2020 роки, що своєю чергою призвело до збільшення вартості виконаних будівельних робіт.

Протягом 2017 — 2019 років вартість однієї казарми неодноразово і необґрунтовано збільшувалась та станом на теперішній час вдвічі перевищує первинну встановлену вартість одного такого об’єкту будівництва.

При цьому з укладених у 2018 — 2019 роках 230 договорів станом на кінець грудня 2019 року було розірвано 77. У більшості випадків відносини припинялися через неналежне виконанням підрядниками взятих на себе зобов’язань.

“Матеріали попередньої перевірки дають підстави зробити висновок, що низкою посадових осіб вчинялись протиправні дії з метою отримання з Державного бюджету України коштів у розмірах, які не відповідали фактичним потребам на будівництво. В подальшому ці кошти перераховувались на рахунки підрядних організацій у вигляді сплати за роботи, які не виконувались чи виконувались не в повному обсязі. При цьому відповідальні посадові особи мали підтверджену інформацію про неспроможність виконавцями робіт належно виконати умови договорів”, — додали у міністерстві.

У таких діях вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 Кримінального Кодексу України “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становище”.

За багатьма об’єктами вже тривають досудові розслідування.

Як писав УНН, керівництво держпідприємства викрили в розкраданні коштів на ремонт військових літаків.