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Керівництво держпідприємства викрили в розкраданні коштів на ремонт військових літаків

Керівництво держпідприємства викрили в розкраданні коштів на ремонт військових літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Правоохоронці викрили керівництво столичного держпідприємства на багатомільйонній оборудці з придбання комплектуючих сумнівної якості для потреб української військової авіації. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.  

За даними спецслужби, чиновники організували схему з розкрадання коштів державного бюджету, призначених для потреб Збройних Сил України. Посадовці придбали у представників комерційної структури застаріле та підроблене обладнання для ремонту військових літаків. При цьому закупівлю продукції, зокрема технологічних складових систем життєзабезпечення, здійснювали за завищеними цінами та оформлювали її як нову. 

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у службових приміщеннях держустанови контрафактні та застарілі комплектуючі до авіаційної техніки на суму понад 15 мільйонів гривень.

У СБУ зауважили, що використання виявленого обладнання сумнівної якості для обслуговування військових літаків створювало передумови до виникнення надзвичайних ситуацій.

У межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці попередили контрабанду до країни-агресора комплектуючих до військово-транспортних літаків АН-72 і АН-74.

Українські Національні Новини

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