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Руководство госпредприятия уличили в хищении средств на ремонт военных самолетов

Руководство госпредприятия уличили в хищении средств на ремонт военных самолетов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Правоохранители разоблачили руководство столичного госпредприятия в многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины. Чиновники приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую.

Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной техники на сумму более 15 млн гривен.

В СБУ отметили, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. 

Напомним, в Киеве правоохранители пресекли контрабанду в страну-агрессора комплектующих к военно-транспортным самолетам АН-72 и АН-74.

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