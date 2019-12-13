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У Києві попередили контрабанду до РФ комплектуючих до військових літаків

У Києві попередили контрабанду до РФ комплектуючих до військових літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Києві правоохоронці попередили контрабанду до країни-агресора комплектуючих до військово-транспортних літаків АН-72 і АН-74. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

"Оперативники та слідчі спецслужби викрили спробу нелегального вивезення за межі України товарів подвійного призначення. Встановлено, що зловмисники, використовуючи підроблені товарно-супровідні документи, без отримання відповідних дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю, здійснили протиправне оформлення військових авіаагрегатів на митно-вантажному складі в аеропорту "Київ" (Жуляни)", - сказано у повідомленні.

За інформацією спецслужби, обладнання ділки планували надіслати замовникам, які діяли в інтересах Міноборони РФ. Вантаж через треті країни мав надійти до "клієнтів" з країни-агресора.

Під час проведення спецоперації у зоні діяльності митного посту аеропорту "Київ", а також обшуків у складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи у Києві, правоохоронці вилучили комплектуючі до бойових літаків, митну і технічну документацію, які доводять планування протиправних поставок.

Безпосередньому виконавцю оборудки слідчими СБУ здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла незаконному ввезенню в Україну комплектуючих до гвинтокрила "МІ-24".

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