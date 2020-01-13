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Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм

Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм

Киев  •  УНН

 • 12445 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Министерстве обороны Украины продолжается проверка строительства объектов жилищно-казарменного фонда в течение 2017 — 2019 годов на наличие фактов коррупционных и других нарушений, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами, привлеченными к этой работе, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в указанный период планировалось построить и ввести в эксплуатацию 184 казармы улучшенной планировки, из которых: в 2018 году — 91 и в 2019 году — 93 объекта. Однако, по имеющейся на конец прошлого года информации, было построено и введено в эксплуатацию 82 казармы. Таким образом, 102 объекта — недостроенные.

“Проведенный предварительный анализ дает основания утверждать, что во время строительства упомянутых жилых комплексов могли иметь место различные коррупционные схемы и злоупотребления со стороны должностных лиц, в том числе в сфере публичных закупок. Речь идет о нарушении законодательства в части, касающейся незаконного определения победителями торгов организаций, чьи ценовые предложения не отвечали требованиям и должны быть отклонены. Также имели место случаи искусственного создания предпосылок к заключению договоров с подрядными организациями, которые не были достаточно обеспечены техникой и персоналом, а затем вообще не имели возможности осуществлять строительство”, — указано в сообщении.

Кроме того, установлены факты необоснованного увеличения ожидаемой стоимости закупок и строительства, необоснованного расторжения договоров (или не принятие решений о прекращении их действия), перенос сроков выполнения работ на 2019 и 2020 годы, что в свою очередь привело к увеличению стоимости выполненных строительных работ.

В течение 2017 — 2019 лет стоимость одной казармы неоднократно и необоснованно увеличивалась и по состоянию на настоящее время вдвое превышает первоначальную установленную стоимость одного такого объекта строительства.

При этом из заключенных в 2018 — 2019 годах 230 договоров по состоянию на конец декабря 2019 был расторгнут 77. В большинстве случаев отношения прекращались из-за ненадлежащего выполнением подрядчиками взятых на себя обязательств.

“Материалы предварительной проверки позволяют сделать вывод, что рядом должностных лиц осуществлялись противоправные действия с целью получения из Государственного бюджета Украины средств в размерах, которые не соответствовали фактическим потребностям на строительство. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подрядных организаций в виде оплаты за работы, которые не выполнялись или выполнялись не в полном объеме. При этом ответственные должностные лица имели подтвержденную информацию о несостоятельности исполнителями работ надлежащим образом выполнить условия договоров”, — добавили в министерстве.

В таких действиях усматривается наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного Кодекса Украины “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”.

По многим объектам уже идут досудебные расследования.

Как писал УНН, руководство госпредприятия разоблачили в хищении средств на ремонт военных самолетов.

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