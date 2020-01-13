Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм

КИЕВ. 13 января. УНН. В Министерстве обороны Украины продолжается проверка строительства объектов жилищно-казарменного фонда в течение 2017 — 2019 годов на наличие фактов коррупционных и других нарушений, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами, привлеченными к этой работе, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.