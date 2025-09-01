Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 1 вересня

$41.260.00
31 серпня, 20:53
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
30 серпня, 23:45
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29
У Львові 73-річній жінці видалили 12-сантиметрового паразита: чим він небезпечний
31 серпня, 17:58
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
31 серпня, 18:14
Президент України сподівається на результативність розслідування убивства Парубія
31 серпня, 18:40
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
31 серпня, 19:40
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
21:30
У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі
00:32
Новітні українські ракети "Фламінго" могли вперше застосувати для ураження російської бази в Криму
01:01
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph
30 серпня, 10:03
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
29 серпня, 12:47
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
29 серпня, 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
29 серпня, 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
29 серпня, 12:17
29 серпня, 12:17
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 1 вересня

Київ • УНН

 • 12 перегляди

1 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози у більшості областей. Температура повітря становитиме від +30° до +34°, місцями до +37°.

Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 1 вересня

У понеділок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, у більшості областей вдень прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. Температура повітря очікується від 30 до 34 градусів тепла, місцями буде сильна спека - до 37°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°; вдень 26-31°, у східних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-37°

- йдеться у дописі.

У Києві та області опадів не очікується. Температура повітря буде від 26 до 30 градусів тепла.

Вероніка Марченко

