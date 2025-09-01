Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 1 вересня

Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним 30 серпня, 23:45 • 26320 перегляди

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International 31 серпня, 02:29 • 25394 перегляди

У Львові 73-річній жінці видалили 12-сантиметрового паразита: чим він небезпечний 31 серпня, 17:58 • 5302 перегляди

Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 12535 перегляди

Президент України сподівається на результативність розслідування убивства Парубія 31 серпня, 18:40 • 7602 перегляди

Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД 31 серпня, 19:40 • 10125 перегляди

Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений 21:30 • 10706 перегляди

У краснодарському краї рф спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів: деталі 00:32 • 7160 перегляди