Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Київ • УНН
1 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози у більшості областей. Температура повітря становитиме від +30° до +34°, місцями до +37°.
У понеділок, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За даними синоптиків, у більшості областей вдень прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. Температура повітря очікується від 30 до 34 градусів тепла, місцями буде сильна спека - до 37°.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°; вдень 26-31°, у східних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-37°
У Києві та області опадів не очікується. Температура повітря буде від 26 до 30 градусів тепла.
