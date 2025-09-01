Переменная облачность и дожди: прогноз погоды на 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, в большинстве областей днем прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха ожидается от 30 до 34 градусов тепла, местами будет сильная жара - до 37°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге до 21°; днем 26-31°, в восточных областях 30-34°, местами сильная жара 35-37° - говорится в сообщении.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура воздуха будет от 26 до 30 градусов тепла.

2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце