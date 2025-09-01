$41.260.00
31 августа, 20:53 • 10148 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 39988 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 81134 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 93938 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 108878 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 119241 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 256528 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 114752 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86339 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 100215 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
Переменная облачность и дожди: прогноз погоды на 1 сентября

Киев • УНН

 • 28 просмотра

1 сентября в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы в большинстве областей. Температура воздуха составит от +30° до +34°, местами до +37°.

Переменная облачность и дожди: прогноз погоды на 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, в большинстве областей днем прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха ожидается от 30 до 34 градусов тепла, местами будет сильная жара - до 37°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге до 21°; днем 26-31°, в восточных областях 30-34°, местами сильная жара 35-37°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура воздуха будет от 26 до 30 градусов тепла.

2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце31.08.25, 07:55 • 15094 просмотра

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев