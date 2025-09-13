Мінлива хмарність, без опадів, лише на заході України короткочасний дощ: прогноз погоди на 14 вересня
Київ • УНН
14 вересня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, крім короткочасного дощу та грози на заході. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°, вітер південно-східний.
В Україні у неділю, 14 вересня, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Про це повідомив Укргідрометцентр, пише УНН.
Мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів 12-17°; вдень 20-25°.
Прогноз погоди на добу 14 вересня по території Київщини та м.Києва
Мінлива хмарність. Без опадів Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°, у Києві вночі 11-13°, вдень 21-23°.
Нагадаємо
13 вересня на заході України прогнозуються мінлива хмарність та місцями дощ, на решті території країни без опадів. Температура на сході 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Одещині до 26°, у Києві 21-23°.