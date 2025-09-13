Мінлива хмарність, без опадів, лише на заході України короткочасний дощ: прогноз погоди на 14 вересня

В Україні у неділю, 14 вересня, без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Про це повідомив Укргідрометцентр, пише УНН.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман