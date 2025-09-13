Переменная облачность, без осадков, лишь на западе Украины кратковременный дождь: прогноз погоды на 14 сентября

В Украине в воскресенье, 14 сентября, без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами гроза. Об этом сообщил Укргидрометцентр, пишет УНН.

Переменная облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в Карпатах местами туман - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на Закарпатье и побережье морей 12-17°; днем 20-25°.

Прогноз погоды на сутки 14 сентября по территории Киевской области и г. Киева

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 8-13°, днем 20-25°, в Киеве ночью 11-13°, днем 21-23°.

Напомним

13 сентября на западе Украины прогнозируются переменная облачность и местами дождь, на остальной территории страны без осадков. Температура на востоке 5-10°, днем 18-23°, на Закарпатье и Одесской области до 26°, в Киеве 21-23°.