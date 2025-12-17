Міністрів зобов'язали звітувати перед відставкою - рішення Ради

$42.180.06
Ексклюзив
11:22 • 528 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 2820 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 5080 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 10335 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 14890 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 14525 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 25447 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 44453 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 36504 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37432 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 19662 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 26069 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 15462 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 19370 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 15379 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 528 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 15448 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 35497 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 49518 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 51404 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 9836 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 51761 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 69079 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 68585 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 71994 перегляди
Міністрів зобов'язали звітувати перед відставкою - рішення Ради

Київ • УНН

 • 998 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3195, який зобов'язує членів Кабміну звітувати про свою роботу при звільненні. Письмовий звіт стає обов'язковою умовою для подання заяви про відставку.

Міністрів зобов'язали звітувати перед відставкою - рішення Ради

Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№3195), що удосконалює порядок призначення та звільнення членів Кабінету міністрів, повідомили у парламенті у середу, пише УНН.

Деталі

Тепер члени уряду зобов’язані звітувати про свою роботу при звільненні - на засіданні комітету та на пленарному засіданні.

Письмовий звіт стає обов’язковою умовою для подання заяви про відставку.

Закон, зазначили у парламенті, підвищує прозорість роботи уряду та посилює контроль парламенту.

Доповнення

Наприкінці листопада комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому цей законопроєкт, що зобов’язує міністра бути присутнім і прозвітувати про свою роботу під час розгляду його відставки у профільному комітеті та на пленарному засіданні парламенту.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України