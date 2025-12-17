Міністрів зобов'язали звітувати перед відставкою - рішення Ради
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3195, який зобов'язує членів Кабміну звітувати про свою роботу при звільненні. Письмовий звіт стає обов'язковою умовою для подання заяви про відставку.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№3195), що удосконалює порядок призначення та звільнення членів Кабінету міністрів, повідомили у парламенті у середу, пише УНН.
Деталі
Тепер члени уряду зобов’язані звітувати про свою роботу при звільненні - на засіданні комітету та на пленарному засіданні.
Письмовий звіт стає обов’язковою умовою для подання заяви про відставку.
Закон, зазначили у парламенті, підвищує прозорість роботи уряду та посилює контроль парламенту.
Доповнення
Наприкінці листопада комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому цей законопроєкт, що зобов’язує міністра бути присутнім і прозвітувати про свою роботу під час розгляду його відставки у профільному комітеті та на пленарному засіданні парламенту.