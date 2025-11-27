Раді рекомендують зобов’язати міністрів звітувати перед відставкою

Комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді ухвалити у цілому законопроєкт №3195, якій зобов’язує міністра бути присутнім і прозвітувати про свою роботу під час розгляду його відставки у профільному комітеті та на пленарному засіданні парламенту. Про це повідомили у ВРУ, пише УНН.

Деталі

Комітет за наслідками розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти даний законопроект в другому читанні та в цілому.

Підготовленим до другого читання законопроектом пропонується:

врегулювати порядок призначення на посади членів Кабінету Міністрів України;

визначити особливості припинення повноважень члена Кабінету Міністрів України у зв’язку з поданням ним заяви про відставку або внесенням Президентом України чи Прем’єр-міністром України подання про його звільнення;

закріпити обов’язок члена Кабінету Міністрів України бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого була його заява про відставку) на засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить попередній розгляд питання про звільнення відповідного члена Кабінету Міністрів України з посади, та на пленарному засіданні Верховної Ради України.

