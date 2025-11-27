$42.300.10
Раде рекомендуют обязать министров отчитываться перед отставкой

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №3195. Он обязывает министров отчитываться о своей работе при рассмотрении их отставки.

Раде рекомендуют обязать министров отчитываться перед отставкой

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №3195, который обязывает министра присутствовать и отчитаться о своей работе во время рассмотрения его отставки в профильном комитете и на пленарном заседании парламента. Об этом сообщили в ВРУ, пишет УНН.

Подробности

Комитет по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

Подготовленным ко второму чтению законопроектом предлагается:

  • урегулировать порядок назначения на должности членов Кабинета Министров Украины;
    • определить особенности прекращения полномочий члена Кабинета Министров Украины в связи с подачей им заявления об отставке или внесением Президентом Украины или Премьер-министром Украины представления о его увольнении;
      • закрепить обязанность члена Кабинета Министров Украины присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого было его заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится предварительное рассмотрение вопроса об увольнении соответствующего члена Кабинета Министров Украины с должности, и на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

        Ольга Розгон

        Политика
        Кабинет Министров Украины
        Верховная Рада