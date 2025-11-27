Раде рекомендуют обязать министров отчитываться перед отставкой
Киев • УНН
Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №3195. Он обязывает министров отчитываться о своей работе при рассмотрении их отставки.
Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №3195, который обязывает министра присутствовать и отчитаться о своей работе во время рассмотрения его отставки в профильном комитете и на пленарном заседании парламента. Об этом сообщили в ВРУ, пишет УНН.
Подробности
Комитет по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять данный законопроект во втором чтении и в целом.
Подготовленным ко второму чтению законопроектом предлагается:
- урегулировать порядок назначения на должности членов Кабинета Министров Украины;
- определить особенности прекращения полномочий члена Кабинета Министров Украины в связи с подачей им заявления об отставке или внесением Президентом Украины или Премьер-министром Украины представления о его увольнении;
- закрепить обязанность члена Кабинета Министров Украины присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого было его заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится предварительное рассмотрение вопроса об увольнении соответствующего члена Кабинета Министров Украины с должности, и на пленарном заседании Верховной Рады Украины.
