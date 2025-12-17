Министров обязали отчитываться перед отставкой - решение Рады
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №3195, обязывающий членов Кабмина отчитываться о своей работе при увольнении. Письменный отчет становится обязательным условием для подачи заявления об отставке.
Верховная Рада приняла законопроект (№3195), совершенствующий порядок назначения и увольнения членов Кабинета министров, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.
Детали
Теперь члены правительства обязаны отчитываться о своей работе при увольнении – на заседании комитета и на пленарном заседании.
Письменный отчет становится обязательным условием для подачи заявления об отставке.
Закон, отметили в парламенте, повышает прозрачность работы правительства и усиливает контроль парламента.
Дополнение
В конце ноября комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять в целом этот законопроект, обязывающий министра присутствовать и отчитаться о своей работе при рассмотрении его отставки в профильном комитете и на пленарном заседании парламента.