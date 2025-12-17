Министров обязали отчитываться перед отставкой - решение Рады

$42.180.06
08:46 • 4500 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 11153 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 11444 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 23123 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 42489 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 35335 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 36755 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 31311 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28524 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 29012 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
публикации
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 10993 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 32369 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 46398 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 48458 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 88194 просмотра
Министров обязали отчитываться перед отставкой - решение Рады

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №3195, обязывающий членов Кабмина отчитываться о своей работе при увольнении. Письменный отчет становится обязательным условием для подачи заявления об отставке.

Министров обязали отчитываться перед отставкой - решение Рады

Верховная Рада приняла законопроект (№3195), совершенствующий порядок назначения и увольнения членов Кабинета министров, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.

Детали

Теперь члены правительства обязаны отчитываться о своей работе при увольнении – на заседании комитета и на пленарном заседании.

Письменный отчет становится обязательным условием для подачи заявления об отставке.

Закон, отметили в парламенте, повышает прозрачность работы правительства и усиливает контроль парламента.

Дополнение

В конце ноября комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять в целом этот законопроект, обязывающий министра присутствовать и отчитаться о своей работе при рассмотрении его отставки в профильном комитете и на пленарном заседании парламента.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада