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Міністр закордонних справ Британії вперше за останні 5 років відвідав Китай

Міністр закордонних справ Британії вперше за останні 5 років відвідав Китай

Київ • УНН

 • 511330 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відвідав Китай, аби "відновити лінії зв'язку" між країнами. Відносини між Китаєм та Британією останні роки натягнуті, пише ВВС, повідомляє УНН.

Деталі

У середу міністр закордонних справ Великої Британії Джейм Клеверлі зустрівся з віце-президентом Китаю Хан Чженем у Великій народній залі в Пекіні і провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Це була перша поїздка особи такого рангу з Британії до Китаю за останні 5 років.

Після зустрічі з віце-президентом Китаю Джеймс Клеверлі заявив, що ця поїздка дозволить Британії "відновити лінії зв'язку" і додав, що відсутність особистої взаємодії може призвести до "більшої кількості неправильних інтерпретацій, недовіри і помилок".

Цитата

"Я реаліст і розумію, що один телефонний дзвінок, один візит, одна зустріч не зможуть кардинально змінити напрямок руху. Саме тому я піднімаю питання прав людини, Сіньцзяну, Гонконгу і, власне, індивідуальних випадків кожного разу, коли зустрічаюся з представниками китайського уряду ", - сказав він, але додав, що "терпляча, послідовна і надійна комунікація може мати ефект".

Але напередодні його візиту деякі британські депутати розкритикували підхід уряду до Китаю як "непослідовний". Китай все ще залишається четвертим за величиною торговельним партнером Великої Британії, але занепокоєння щодо загроз громадянським свободам, шпигунство з боку Китаю та підтримка росії під час вторгнення в Україну призвели до напруженості у відносинах між двома країнами.

Відповідаючи на запитання видання про підтримку Китаєм росії в Україні, Клеверлі сказав: "Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб існувало враження, що він активно чи навіть пасивно підтримує дії Путіна".

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Міністр закордонних справ сказав, що Британія хоче підтримувати економічні відносини з Китаєм, але додав: "Національна безпека стоїть на першому місці, і якщо коли-небудь виникне ситуація, коли наші інтереси безпеки суперечитимуть нашим економічним інтересам, наші інтереси безпеки переможуть".

Додамо

Відносини Великої Британії та Китаю кардинально змінилися з 2015 року. Тодішній канцлер Джордж Осборн заявив, що Велика Британія "зміцнила свою позицію найкращого партнера Китаю на Заході", а тодішній прем’єр – міністр Девід Кемерон запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна на пінту пива у місцевому пабі.

Однак відтоді уряд Великої Британії критикував Китай за його ставлення до мусульман-уйгурів, які проживають у країні, і в 2021 році заборонив китайській компанії Huawei доступ до британської інфраструктури 5G, посилаючись на міркування безпеки.

Того ж року Китай заборонив в'їзд до країни п'ятьом членам парламенту, в тому числі колишньому лідеру консерваторів серу Ієну Дункану Сміту, звинувативши їх у поширенні "брехні та дезінформації". Як повідомлялося, Ліз Трасс, будучи прем'єр-міністром, планувала оголосити Китай як "загрозу" для Великої Британії.

Нинішній прем’єр Британії Ріші Сунак в 2022 році заявив, що "золота ера" відносин з Китаєм закінчилася, і назвав спроби побудувати тісніші зв'язки "наївними". Велика Британія шукала можливості для бізнесу в Китаї і китайських інвестицій у Великій Британії, вітаючи участь Китаю навіть у таких секторах, як цивільні атомні електростанції. Але зв'язки стали напруженими, оскільки Китай під керівництвом Сі Цзіньпіна стає дедалі більш авторитарним.

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