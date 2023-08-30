Голова МЗС Британії закликає Китай допомогти покласти край війні росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав Китай допомогти покласти край війні росії в Україні, скориставшись поїздкою до Пекіна, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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В інтерв'ю в середу в Пекіні Клеверлі сказав, що закликав китайських чиновників дотримуватися своїх минулих зобов'язань щодо захисту територіальної цілісності України.
«Мій візит сюди присвячений двостороннім відносинам між Великою Британією та Китаєм. Я сказав, що жорстоке вторгнення росії в Україну не може бути виправдане москвою або де-небудь ще», - сказав Клеверлі.
Поїздка Клеверлі, зазначає видання, може підготувати ґрунт для першої зустрічі віч-на-віч між прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і главою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті «Групи двадцяти» в Індії наступного місяця. Британський прем'єр залишається єдиним лідером G20, який не зустрічався віч-на-віч із Сі Цзіньпіном відтоді, як Китай зняв обмеження, пов'язані з COVID.
Нагадаємо
Як повідомляло Bloomberg, путін прийняв запрошення Китаю відвідати країну - візит, що стане першою закордонною поїздкою після того, як МКС видав ордер на його арешт.