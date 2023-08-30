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Головний дипломат Великої Британії вперше за 5 років відвідує Китай у прагненні стабілізувати відносини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в середу розпочав довгоочікуваний візит до Китаю, на тлі того, як дві країни намагаються стабілізувати двосторонні відносини, що сильно погіршились останніми роками, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

"Поїздка міністра закордонних справ Сполученого Королівства до Китаю є першою за більш ніж п'ять років, що підкреслює погіршення відносин через обмеження Пекіном цивільних свобод у Гонконзі, колишній британській колонії, зловживання щодо мусульманських меншин у регіоні Сіньцзян, підтримку Китаю для росії та тісні зв'язки Великої Британії в сфері безпеки зі Сполученими Штатами", - пише видання.

Спочатку Клеверлі, як повідомляється, зустрівся з віце-главою Хань Чженом, який сказав, що цей візит «сприятиме подальшому здоровому і стабільному розвитку двосторонніх відносин».

Пізніше того ж дня Клеверлі, як очікується, зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван Ї.

У вівторок офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Пекін сподівається, що британська сторона «працюватиме з нами, щоб підтримувати дух взаємної поваги, поглиблювати обміни, зміцнювати взаєморозуміння і сприяти стабільному розвитку китайсько-британських відносин».

Клеверлі заявив, що порушить такі питання, як Сіньцзян і Гонконг, і, як очікується, наголосить, що китайський вплив пов'язаний із відповідальністю на світовій арені, включно з допомогою в припиненні вторгнення росії в Україну та пом'якшенням геополітичної напруженості в Південно-Китайському морі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прагне дотримуватися тонкого, неконфронтаційного підходу до відносин із Пекіном. Він назвав Китай зростаючим «системним викликом» британським цінностям та інтересам, але також наголосив на необхідності підтримувати відносини з азійською наддержавою, зазначає видання.

Нагадаємо

Голова МЗС Великої Британії, як повідомлялося, обговорить підтримку Китаєм росії під час візиту до Пекіна.

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