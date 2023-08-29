Очільник МЗС Британії обговорить підтримку Китаєм росії під час візиту до Пекіну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час візиту в Пекін у середу, 30 серпня планує обговорити з китайськими посадовцями їх зростаючу військову підтримку рф, а також хоче почути від Китаю публічної критики російських нападів на українські порти. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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"Розмір, історія та глобальне значення Китаю означають, що його не можна ігнорувати, але це пов’язано з відповідальністю на світовій арені. Ця відповідальність означає виконання Китаєм своїх міжнародних зобов’язань", - наголосив міністр напередодні зустрічі.
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Клеверлі додав, що без Пекіну "неможливо вирішити жодну важливу міжнародну проблему", у тому числі зміну клімату, запобігання пандемії, економічну нестабільність чи розповсюдження ядерної зброї.
Зазначається, що це перший візит високопоставленого члена британського уряду до Китаю за п’ять років, і він відображає загальне бажання на Заході після пандемії побачити, чи можна покращити відносини з країною. Очікується, що британський міністр у Пекіні проведе двосторонні зустрічі з міністром закордонних справ Китаю та директором офісу Центральної комісії у закордонних справах Ван І та віце-президентом Хань Чжен.
Клеверлі сказав, що хотів би обговорити, що Велика Британія може зробити у спробах довести повномасштабне російське вторгнення в Україну "до відповідного завершення, коли будуть поважати суверенітет України і підтримувати статут ООН". Він також очікує від Китаю публічного засудження росії за її напади на українські порти, що призвело, за його словами, до знищення 250 мільйонів тонн запасів зерна.
За словами західних офіційних осіб, міністр закордонних справ Великої Британії також дасть зрозуміти, що порушення прав людини, зафіксовані у звіті ООН щодо мусульманського населення в Сіньцзяні, є неприйнятними та не розглядатимуться як внутрішня проблема, як хочуть китайці.
Нагадаємо
Британська газета The Telegraph провела власне розслідування, згідно з яким Китай допомагає озброювати росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.