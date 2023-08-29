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Глава МИД Британии обсудит поддержку Китаем россии во время визита в Пекин

Глава МИД Британии обсудит поддержку Китаем россии во время визита в Пекин

Киев • УНН

 • 490301 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время визита в Пекин в среду, 30 августа планирует обсудить с китайскими чиновниками их растущую военную поддержку рф, а также хочет услышать от Китая публичной критики российских нападений на украинские порты. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

"Размер, история и глобальное значение Китая означают, что его нельзя игнорировать, но это связано с ответственностью на мировой арене. Эта ответственность означает выполнение Китаем своих международных обязательств", - подчеркнул министр накануне встречи.

Детали

Клеверли добавил, что без Пекина "невозможно решить ни одну важную международную проблему", в том числе изменение климата, предотвращение пандемии, экономическую нестабильность или распространение ядерного оружия.

Отмечается, что это первый визит высокопоставленного члена британского правительства в Китай за пять лет, и он отражает общее желание на Западе после пандемии увидеть, можно ли улучшить отношения со страной. Ожидается, что британский министр в Пекине проведет двусторонние встречи с министром иностранных дел Китая и директором офиса Центральной комиссии по иностранным делам Ван И и вице-президентом Хань Чжэном.

Клеверли сказал, что хотел бы обсудить, что Великобритания может сделать в попытках довести полномасштабное российское вторжение в Украину "до соответствующего завершения, когда будут уважать суверенитет Украины и поддерживать устав ООН". Он также ожидает от Китая публичного осуждения россии за ее нападения на украинские порты, что привело, по его словам, к уничтожению 250 миллионов тонн запасов зерна.

По словам западных официальных лиц, министр иностранных дел Великобритании также даст понять, что нарушения прав человека, зафиксированные в отчёте ООН в отношении мусульманского населения в Синьцзяне, являются неприемлемыми и не будут рассматриваться как внутренняя проблема, как хотят китайцы. 

Напомним

Британская газета The Telegraph провела собственное расследование, согласно которому Китай помогает вооружать Россию вертолётами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, используемыми в оборонной промышленности.

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