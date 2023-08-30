Главный дипломат Великобритании впервые за 5 лет посещает Китай в стремлении стабилизировать отношения

ukru
15:57 • 30283 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 70154 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 89363 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 71640 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 73240 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106883 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129493 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163246 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194730 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137118 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 32910 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 27714 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 103271 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 89676 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 73310 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 163246 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194730 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137786 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144524 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 181229 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 18546 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 73310 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118205 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154126 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161114 просмотра
Актуальное
Главный дипломат Великобритании впервые за 5 лет посещает Китай в стремлении стабилизировать отношения

Главный дипломат Великобритании впервые за 5 лет посещает Китай в стремлении стабилизировать отношения

Киев • УНН

 • 475394 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в среду начал долгожданный визит в Китай, на фоне того, как две страны пытаются стабилизировать двусторонние отношения, которые сильно ухудшились в последние годы, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Поездка министра иностранных дел Соединенного Королевства в Китай является первой за более чем пять лет, что подчеркивает ухудшение отношений из-за ограничения Пекином гражданских свобод в Гонконге, бывшей британской колонии, злоупотреблений в отношении мусульманских меньшинств в регионе Синьцзян, поддержки Китая для россии и тесных связей Великобритании в области безопасности с Соединенными Штатами", - пишет издание.

Сначала Клеверли, как сообщается, встретился с вице-главой Хань Чжэном, который сказал, что этот визит «будет способствовать дальнейшему здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений».

Позже в тот же день Клеверли, как ожидается, встретится со своим китайским коллегой Ван И.

Во вторник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин надеется, что британская сторона «будет работать с нами, чтобы поддерживать дух взаимного уважения, углублять обмены, укреплять взаимопонимание и способствовать стабильному развитию китайско-британских отношений».

Клеверли заявил, что поднимет такие вопросы, как Синьцзян и Гонконг, и, как ожидается, подчеркнет, что китайское влияние сопряжено с ответственностью на мировой арене, включая помощь в прекращении вторжения россии в Украину и смягчение геополитической напряженности в Южно-Китайском море.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак стремится придерживаться тонкого, неконфронтационного подхода к отношениям с Пекином. Он назвал Китай растущим «системным вызовом» британским ценностям и интересам, но также подчеркнул необходимость поддерживать отношения с азиатской сверхдержавой, отмечает издание.

Напомним

Глава МИД Великобритании, как сообщалось, обсудит поддержку Китаем россии во время визита в Пекин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы