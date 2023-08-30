Детали

"Поездка министра иностранных дел Соединенного Королевства в Китай является первой за более чем пять лет, что подчеркивает ухудшение отношений из-за ограничения Пекином гражданских свобод в Гонконге, бывшей британской колонии, злоупотреблений в отношении мусульманских меньшинств в регионе Синьцзян, поддержки Китая для россии и тесных связей Великобритании в области безопасности с Соединенными Штатами", - пишет издание.

Сначала Клеверли, как сообщается, встретился с вице-главой Хань Чжэном, который сказал, что этот визит «будет способствовать дальнейшему здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений».

Позже в тот же день Клеверли, как ожидается, встретится со своим китайским коллегой Ван И.

Во вторник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин надеется, что британская сторона «будет работать с нами, чтобы поддерживать дух взаимного уважения, углублять обмены, укреплять взаимопонимание и способствовать стабильному развитию китайско-британских отношений».

Клеверли заявил, что поднимет такие вопросы, как Синьцзян и Гонконг, и, как ожидается, подчеркнет, что китайское влияние сопряжено с ответственностью на мировой арене, включая помощь в прекращении вторжения россии в Украину и смягчение геополитической напряженности в Южно-Китайском море.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак стремится придерживаться тонкого, неконфронтационного подхода к отношениям с Пекином. Он назвал Китай растущим «системным вызовом» британским ценностям и интересам, но также подчеркнул необходимость поддерживать отношения с азиатской сверхдержавой, отмечает издание.

Напомним

Глава МИД Великобритании, как сообщалось, обсудит поддержку Китаем россии во время визита в Пекин.