Глава МИД Великобритании призывает Китай помочь положить конец войне россии против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал Китай помочь положить конец войне россии в Украине, воспользовавшись поездкой в Пекин, пишет УНН cо ссылкой на Bloomberg.
Детали
В интервью в среду в Пекине Клеверли сказал, что призвал китайских чиновников придерживаться своих прошлых обязательств по защите территориальной целостности Украины.
«Мой визит сюда посвящен двусторонним отношениям между Великобританией и Китаем. Я сказал, что жестокое вторжение россии в Украину не может быть оправдано москвой или где-либо еще», - сказал Клеверли.
Поездка Клеверли, отмечает издание, может подготовить почву для первой встречи один на один между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой Китая Си Цзиньпином на саммите «Группы двадцати» в Индии в следующем месяце. Британский премьер остается единственным лидером G20, который не встречался лицом к лицу с Си Цзиньпином с тех пор, как Китай снял ограничения, связанные с COVID.
Напомним
Как сообщало Bloomberg, путин принял приглашение Китая посетить страну - визит, который станет первой зарубежной поездкой после того, как МУС выдал ордер на его арест.