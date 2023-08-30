Глава МИД Великобритании призывает Китай помочь положить конец войне россии против Украины

Детали

В интервью в среду в Пекине Клеверли сказал, что призвал китайских чиновников придерживаться своих прошлых обязательств по защите территориальной целостности Украины.

«Мой визит сюда посвящен двусторонним отношениям между Великобританией и Китаем. Я сказал, что жестокое вторжение россии в Украину не может быть оправдано москвой или где-либо еще», - сказал Клеверли.

Поездка Клеверли, отмечает издание, может подготовить почву для первой встречи один на один между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой Китая Си Цзиньпином на саммите «Группы двадцати» в Индии в следующем месяце. Британский премьер остается единственным лидером G20, который не встречался лицом к лицу с Си Цзиньпином с тех пор, как Китай снял ограничения, связанные с COVID.

Напомним

Как сообщало Bloomberg, путин принял приглашение Китая посетить страну - визит, который станет первой зарубежной поездкой после того, как МУС выдал ордер на его арест.