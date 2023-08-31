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Министр иностранных дел Британии впервые за последние 5 лет посетил Китай

Киев • УНН

 • 511327 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетил Китай, чтобы "восстановить линии связи" между странами. Отношения между Китаем и Британией последние годы натянутые, пишет ВВС, сообщает УНН.

Детали

В среду министр иностранных дел Великобритании Джейм Клеверли встретился с вице-президентом Китая Хан Чжэнем в Большом народном зале в Пекине и провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Это была первая поездка лица такого ранга из Британии в Китай за последние 5 лет.

После встречи с вице-президентом Китая Джеймс Клеверли заявил, что эта поездка позволит Британии "восстановить линии связи" и добавил, что отсутствие личного взаимодействия может привести к "большему количеству неправильных интерпретаций, недоверия и ошибок".

Цитата

"Я реалист и понимаю, что один телефонный звонок, один визит, одна встреча не смогут кардинально изменить направление движения. Именно поэтому я поднимаю вопросы прав человека, Синьцзяна, Гонконга и, собственно, индивидуальных случаев каждый раз, когда встречаюсь с представителями китайского правительства", - сказал он, но добавил, что "терпеливая, последовательная и надежная коммуникация может иметь эффект".

Но накануне его визита некоторые британские депутаты раскритиковали подход правительства к Китаю как "непоследовательный". Китай все еще остается четвертым по величине торговым партнером Великобритании, но беспокойство об угрозах гражданским свободам, шпионаж со стороны Китая и поддержка России во время вторжения в Украину привели к напряженности в отношениях между двумя странами.

Отвечая на вопрос издания о поддержке Китаем России в Украине, Клеверли сказал: "Я не думаю, что Китай заинтересован в том, чтобы существовало впечатление, что он активно или даже пассивно поддерживает действия Путина".

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Министр иностранных дел сказал, что Британия хочет поддерживать экономические отношения с Китаем, но добавил: "Национальная безопасность стоит на первом месте, и если когда-нибудь возникнет ситуация, когда наши интересы безопасности будут противоречить нашим экономическим интересам, наши интересы безопасности победят".

Добавим

Отношения Великобритании и Китая кардинально изменились с 2015 года. Тогдашний канцлер Джордж Осборн заявил, что Великобритания "укрепила свою позицию лучшего партнера Китая на Западе", а тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон пригласил президента Китая Си Цзиньпина на пинту пива в местном пабе.

Однако с тех пор правительство Великобритании критиковало Китай за его отношение к мусульманам-уйгурам, проживающим в стране, и в 2021 году запретило китайской компании Huawei доступ к британской инфраструктуре 5G, ссылаясь на соображения безопасности.

В том же году Китай запретил въезд в страну пяти членам парламента, в том числе бывшему лидеру консерваторов сэру Иену Дункану Смиту, обвинив их в распространении "лжи и дезинформации". Как сообщалось, Лиз Трасс, будучи премьер-министром, планировала объявить Китай как "угрозу" для Великобритании.

Нынешний премьер Британии Риши Сунак в 2022 году заявил, что "золотая эра" отношений с Китаем закончилась, и назвал попытки построить более тесные связи "наивными". Великобритания искала возможности для бизнеса в Китае и китайских инвестиций в Великобритании, приветствуя участие Китая даже в таких секторах, как гражданские атомные электростанции. Но связи стали напряжёнными, поскольку Китай под руководством Си Цзиньпина становится всё более авторитарным.

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