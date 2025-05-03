Міністр оборони Індії Сінгх скасував візит до москви на парад 9 травня

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх став першим іноземним топ-гостем, який передумав їхати до москви на парад до так званого "дня перемоги" 9 травня. Про це повідомляє India Today, пише УНН.

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Зазначається, що Сінгх вирішив не їхати до москви на парад 9 травня після того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді попередньо скасував свій візит до росії. Зміна планів, як пише індійське медіа, пов'язана з напруженою ситуацією у відносинах з Пакистаном.

Тим часом видання зауважує, що Індія прагне зберегти важливість індійсько-російських зв'язків, тому відправить на парад державного міністра оборони - Санджая Сета. Він є заступником Сінгха.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не приїде в москву на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. у кремлі заявляли, що Індію буде представлено на іншому рівні, а Сі Цзіньпін приїде на парад.

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