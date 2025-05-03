Министр обороны Индии Сингх отменил визит в москву на парад 9 мая

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх стал первым иностранным топ-гостем, который передумал ехать в москву на парад к так называемому "дню победы" 9 мая. Об этом сообщает India Today, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Сингх решил не ехать в москву на парад 9 мая после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди предварительно отменил свой визит в россию. Изменение планов, как пишет индийское медиа, связано с напряженной ситуацией в отношениях с Пакистаном.

Тем временем издание отмечает, что Индия стремится сохранить важность индийско-российских связей, поэтому отправит на парад государственного министра обороны - Санджая Сета. Он является заместителем Сингха.

Напомним

Как ранее писал УНН, премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в москву на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне. В кремле заявляли, что Индия будет представлена на другом уровне, а Си Цзиньпин приедет на парад.

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