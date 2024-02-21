Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах
Київ • УНН
Міністерство оборони запровадить автоматизовані системи обліку запасів та продуктів харчування у військових частинах, щоб спростити логістичне планування та звітність, а також заощадити час.
У військових частинах запровадять автоматизовані системи обліку запасів та продовольства. Про це повідомляє Міністерство оборони, пише УНН.
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У відомстві пояснюють, що таке рішення допоможе у плануванні, веденні обліку та звітності за напрямком тилового забезпечення.
Фактично, це відцифрований журнал обліку продуктів, пально-мастильних матеріалів, речового майна. Автоматизація процесів для нас – це економія часу. Це надзвичайно важливо під час війни. Бюрократія має залишитися в минулому
За його словами, міністерство звернулось до компаній, які мають відповідний досвід побудови цифрової інфраструктури. Наразі одна з компаній погодилася допомагати Міноборони на волонтерських засадах
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Зазначається, що автоматизація допоможе:
- підвищити ефективність управління
- зменшити кількість помилок через людський фактор
- створити єдине середовище зберігання електронних документів
- пришвидшити виконання однотипних операцій
- збільшити ефективність аудиту
У Міноборони очіють, щл запровадження такого технічного рішення у першу чергу має спростити роботу начальникам продовольчої, речової служби та служби пально-мастильних матеріалів у військових частинах.
Наприклад, якщо говорити про харчування. Відтепер начальник продовольчої служби, коли складатиме меню на тиждень, бачитиме в програмі кількість продуктів на складі, що треба дозамовити, яку кількість продуктів буде використано, крім цього одразу буде підтягуватися калорійність страв
Програму вже тестували в кількох військових частинах, наразі фінальні випробування відбуваються в зоні бойових дій.
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