Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах

ukenru
19:41 • 38154 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88596 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 112147 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114275 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228621 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155385 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145980 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132377 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121667 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112847 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4 м/с
76 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134545 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110280 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52145 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 44940 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46509 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228621 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384568 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439938 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448366 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 112147 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130279 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124486 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98353 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107655 перегляди
Актуальне
Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах

Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах

Київ • УНН

 • 24082 перегляди

Міністерство оборони запровадить автоматизовані системи обліку запасів та продуктів харчування у військових частинах, щоб спростити логістичне планування та звітність, а також заощадити час.

У військових частинах запровадять автоматизовані системи обліку запасів та продовольства. Про це повідомляє Міністерство оборони, пише УНН.

Деталі

У відомстві пояснюють, що таке рішення допоможе у плануванні, веденні обліку та звітності за напрямком тилового забезпечення. 

Фактично, це відцифрований журнал обліку продуктів, пально-мастильних матеріалів, речового майна. Автоматизація процесів для нас – це економія часу. Це надзвичайно важливо під час війни. Бюрократія має залишитися в минулому

- розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко. 

За його словами, міністерство звернулось  до компаній, які мають відповідний досвід побудови цифрової інфраструктури. Наразі одна з компаній погодилася допомагати Міноборони на волонтерських засадах

Електронні рапорти та посвідчення захисника: Міноборони створює мобільний додаток для військових "Армія+"21.02.24, 17:10 • 25142 перегляди

Зазначається, що автоматизація допоможе:

  • підвищити ефективність управління
  • зменшити кількість помилок через людський фактор
  • створити єдине середовище зберігання електронних документів
  • пришвидшити виконання однотипних операцій
  • збільшити ефективність аудиту 

У Міноборони очіють, щл запровадження такого технічного рішення у першу чергу має спростити роботу начальникам продовольчої, речової служби та служби пально-мастильних матеріалів у військових частинах. 

Наприклад, якщо говорити про харчування. Відтепер начальник продовольчої служби, коли складатиме меню на тиждень, бачитиме в програмі кількість продуктів на складі, що треба дозамовити, яку кількість продуктів буде використано, крім цього одразу буде підтягуватися калорійність страв

- резюмував Половенко.

Програму вже тестували в кількох військових частинах, наразі фінальні випробування відбуваються в зоні бойових дій.  

Нагадаємо

Міністерство оборони України продовжує процес цифровізації залишків майна у військових частинах та на складах

Автоматизовану систему управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP) вже підключено у 200 військових частинах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60