Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах

У військових частинах запровадять автоматизовані системи обліку запасів та продовольства. Про це повідомляє Міністерство оборони, пише УНН.

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У відомстві пояснюють, що таке рішення допоможе у плануванні, веденні обліку та звітності за напрямком тилового забезпечення.

Фактично, це відцифрований журнал обліку продуктів, пально-мастильних матеріалів, речового майна. Автоматизація процесів для нас – це економія часу. Це надзвичайно важливо під час війни. Бюрократія має залишитися в минулому

За його словами, міністерство звернулось до компаній, які мають відповідний досвід побудови цифрової інфраструктури. Наразі одна з компаній погодилася допомагати Міноборони на волонтерських засадах

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Зазначається, що автоматизація допоможе:

У Міноборони очіють, щл запровадження такого технічного рішення у першу чергу має спростити роботу начальникам продовольчої, речової служби та служби пально-мастильних матеріалів у військових частинах.

Наприклад, якщо говорити про харчування. Відтепер начальник продовольчої служби, коли складатиме меню на тиждень, бачитиме в програмі кількість продуктів на складі, що треба дозамовити, яку кількість продуктів буде використано, крім цього одразу буде підтягуватися калорійність страв