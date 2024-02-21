Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях

В воинских частях введут автоматизированные системы учета запасов и продовольствия. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что такое решение поможет в планировании, ведении учета и отчетности по направлению тылового обеспечения.

Фактически, это оцифрованный журнал учета продуктов, горюче-смазочных материалов, вещевого имущества. Автоматизация процессов для нас - это экономия времени. Это чрезвычайно важно во время войны. Бюрократия должна остаться в прошлом - рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.

По его словам, министерство обратилось к компаниям, которые имеют соответствующий опыт построения цифровой инфраструктуры. Сейчас одна из компаний согласилась помогать Минобороны на волонтерских началах

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Отмечается, что автоматизация поможет:

повысить эффективность управления

уменьшить количество ошибок из-за человеческого фактора

создать единую среду хранения электронных документов

ускорить выполнение однотипных операций

увеличить эффективность аудита

В Минобороны ожидают, что введение такого технического решения в первую очередь должно упростить работу начальникам продовольственной, вещевой службы и службы горюче-смазочных материалов в воинских частях.

Например, если говорить о питании. Отныне начальник продовольственной службы, когда будет составлять меню на неделю, будет видеть в программе количество продуктов на складе, что надо дозаказать, какое количество продуктов будет использовано, кроме этого сразу будет подтягиваться калорийность блюд - резюмировал Половенко.

Программу уже тестировали в нескольких воинских частях, сейчас финальные испытания проходят в зоне боевых действий.

Напомним

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