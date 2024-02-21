Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях
Киев • УНН
Министерство обороны введет автоматизированные системы учета запасов и продуктов питания в воинских частях, чтобы упростить логистическое планирование и отчетность, а также сэкономить время.
В воинских частях введут автоматизированные системы учета запасов и продовольствия. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.
Детали
В ведомстве объясняют, что такое решение поможет в планировании, ведении учета и отчетности по направлению тылового обеспечения.
Фактически, это оцифрованный журнал учета продуктов, горюче-смазочных материалов, вещевого имущества. Автоматизация процессов для нас - это экономия времени. Это чрезвычайно важно во время войны. Бюрократия должна остаться в прошлом
По его словам, министерство обратилось к компаниям, которые имеют соответствующий опыт построения цифровой инфраструктуры. Сейчас одна из компаний согласилась помогать Минобороны на волонтерских началах
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Отмечается, что автоматизация поможет:
- повысить эффективность управления
- уменьшить количество ошибок из-за человеческого фактора
- создать единую среду хранения электронных документов
- ускорить выполнение однотипных операций
- увеличить эффективность аудита
В Минобороны ожидают, что введение такого технического решения в первую очередь должно упростить работу начальникам продовольственной, вещевой службы и службы горюче-смазочных материалов в воинских частях.
Например, если говорить о питании. Отныне начальник продовольственной службы, когда будет составлять меню на неделю, будет видеть в программе количество продуктов на складе, что надо дозаказать, какое количество продуктов будет использовано, кроме этого сразу будет подтягиваться калорийность блюд
Программу уже тестировали в нескольких воинских частях, сейчас финальные испытания проходят в зоне боевых действий.
Напомним
Министерство обороны Украины продолжает процесс цифровизации остатков имущества в воинских частях и на складах
Автоматизированная система управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP) уже подключена в 200 воинских частях.
Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях
Министерство обороны введет автоматизированные системы учета запасов и продуктов питания в воинских частях, чтобы упростить логистическое планирование и отчетность, а также сэкономить время.
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