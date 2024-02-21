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Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях

Министерство обороны внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 17:48  •  11355 просмотра

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Министерство обороны введет автоматизированные системы учета запасов и продуктов питания в воинских частях, чтобы упростить логистическое планирование и отчетность, а также сэкономить время.

В воинских частях введут автоматизированные системы учета запасов и продовольствия. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что такое решение поможет в планировании, ведении учета и отчетности по направлению тылового обеспечения. 

Фактически, это оцифрованный журнал учета продуктов, горюче-смазочных материалов, вещевого имущества. Автоматизация процессов для нас - это экономия времени. Это чрезвычайно важно во время войны. Бюрократия должна остаться в прошлом

- рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко. 

По его словам, министерство обратилось  к компаниям, которые имеют соответствующий опыт построения цифровой инфраструктуры. Сейчас одна из компаний согласилась помогать Минобороны на волонтерских началах

Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"21 февраля 2024, 15:10 • 18459 просмотров

Отмечается, что автоматизация поможет:

  • повысить эффективность управления
  • уменьшить количество ошибок из-за человеческого фактора
  • создать единую среду хранения электронных документов
  • ускорить выполнение однотипных операций
  • увеличить эффективность аудита 

В Минобороны ожидают, что введение такого технического решения в первую очередь должно упростить работу начальникам продовольственной, вещевой службы и службы горюче-смазочных материалов в воинских частях. 

Например, если говорить о питании. Отныне начальник продовольственной службы, когда будет составлять меню на неделю, будет видеть в программе количество продуктов на складе, что надо дозаказать, какое количество продуктов будет использовано, кроме этого сразу будет подтягиваться калорийность блюд

- резюмировал Половенко.

Программу уже тестировали в нескольких воинских частях, сейчас финальные испытания проходят в зоне боевых действий.  

Напомним

Министерство обороны Украины продолжает процесс цифровизации остатков имущества в воинских частях и на складах

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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