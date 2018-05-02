Міністерська делегація США прибуває до Китаю для вирішення торговельних суперечок

Президент Дональд Трамп відправив в КНР поряд з главою мінфіну міністра торгівлі Уілбура Росса, представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера, главу Національної ради з торгівлі при Білому домі Пітера Наварро, керівника Національної економічної ради Лоуренса Кадлоу. Основними цілями роботи делегації, як пояснив раніше сам Трамп, є “ліквідація бар’єрів” КНР на шляху американського експорту і інвестицій, а також скорочення дефіциту США в торгівлі з Китаєм.

Керівник американського Мінторгу заявив у вівторок, що в торгових суперечках з Пекіном Вашингтон в короткостроковій перспективі повинен бути готовий до “економічних ударів”. “Якщо не ризикувати і не показувати готовність перенести трохи болю, то як же ви збираєтеся змінювати ситуацію?” — сказав він на конференції в Лос-Анджелесі. “Якщо нічого не робити, то відомо до чого це призведе: зростання торгового дефіциту. А це неприйнятно для нинішньої (вашингтонської) адміністрації”, — підсумував міністр.

У свою чергу Мнучін в понеділок в інтерв’ю телеканалу CNN підтвердив, що американська делегація планує підняти питання про торговий дефіцит, захисту прав на американську інтелектуальну власність, а також намір Трампа ввести додаткові 25% -ві мита на оприлюднений 3 квітня список продукції, що імпортується з Китаю . Однак він не став детально розповідати про весь порядок денний переговорів. “Я прямую туди (в Пекін) вести відверті дискусії і сподіваюся, що ми зможемо добитися серйозного прогресу”, — підкреслив глава фінансового відомства.

Як повідомляв УНН, американський президент Дональд Трамп вирішив відкласти до 1 червня вирішення питання про те, чи будуть введені мита на імпорт сталі та алюмінію в США з Євросоюзу та ряду держав, в тому числі Канади та Мексики.