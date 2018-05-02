Министерская делегация США прибывает в Китай для решения торговых споров

Президент Дональд Трамп отправил в КНР наряду с главой минфина министра торговли Уилбура Росса, представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, руководителя Национального экономического совета Лоуренса Кадлоу. Основными целями работы делегации, как пояснил ранее сам Трамп, являются “ликвидация барьеров” КНР на пути американского экспорта и инвестиций, а также сокращение дефицита США в торговле с Китаем.

Руководитель американского минторга заявил во вторник, что в торговых спорах с Пекином Вашингтон в краткосрочной перспективе должен быть готов к “экономическим ударам”. “Если не рисковать и не показывать готовность перенести немного боли, то как же вы собираетесь изменять ситуацию?” — сказал он на конференции в Лос-Анджелесе. “Если ничего не делать, то известно к чему это приведет: росту торгового дефицита. А это неприемлемо для нынешней (вашингтонской) администрации” — заключил министр.

В свою очередь Мнучин в понедельник в интервью телеканалу CNN подтвердил, что американская делегация планирует поднять вопрос о торговом дефиците, защите прав на американскую интеллектуальную собственность, а также намерении Трампа ввести дополнительные 25%-ные пошлины на обнародованный 3 апреля список продукции, импортируемой из Китая. Однако он не стал подробно рассказывать о всей повестке дня переговоров. “Я направляюсь туда (в Пекин) вести откровенные дискуссии и надеюсь, что мы сможем добиться серьезного прогресса”, — подчеркнул глава финансового ведомства.

Как сообщал УНН, американский президент Дональд Трамп решил отложить до 1 июня решение вопроса о том, будут ли введены пошлины на импорт стали и алюминия в США из Евросоюза и ряда государств, в том числе Канады и Мексики.