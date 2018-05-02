Министерская делегация США прибывает в Китай для решения торговых споров

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 612 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 13941 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 44532 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 90023 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 68464 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 113892 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 179280 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 272888 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202016 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 269153 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 96714 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 89467 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 85205 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 65879 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 66274 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 33422 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 68391 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 359750 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 324753 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 409390 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 4886 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 19267 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25830 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61887 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 269146 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Министерская делегация США прибывает в Китай для решения торговых споров

Киев • УНН

 • 10151 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным начинает в четверг переговоры в Пекине по урегулированию споров в сфере торговли между США и Китаем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Министерская делегация США прибывает в Китай для решения торговых споров

Президент Дональд Трамп отправил в КНР наряду с главой минфина министра торговли Уилбура Росса, представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, главу Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, руководителя Национального экономического совета Лоуренса Кадлоу. Основными целями работы делегации, как пояснил ранее сам Трамп, являются “ликвидация барьеров” КНР на пути американского экспорта и инвестиций, а также сокращение дефицита США в торговле с Китаем.

Руководитель американского минторга заявил во вторник, что в торговых спорах с Пекином Вашингтон в краткосрочной перспективе должен быть готов к “экономическим ударам”. “Если не рисковать и не показывать готовность перенести немного боли, то как же вы собираетесь изменять ситуацию?” — сказал он на конференции в Лос-Анджелесе. “Если ничего не делать, то известно к чему это приведет: росту торгового дефицита. А это неприемлемо для нынешней (вашингтонской) администрации” — заключил министр.

В свою очередь Мнучин в понедельник в интервью телеканалу CNN подтвердил, что американская делегация планирует поднять вопрос о торговом дефиците, защите прав на американскую интеллектуальную собственность, а также намерении Трампа ввести дополнительные 25%-ные пошлины на обнародованный 3 апреля список продукции, импортируемой из Китая. Однако он не стал подробно рассказывать о всей повестке дня переговоров. “Я направляюсь туда (в Пекин) вести откровенные дискуссии и надеюсь, что мы сможем добиться серьезного прогресса”, — подчеркнул глава финансового ведомства.

Как сообщал УНН, американский президент Дональд Трамп решил отложить до 1 июня решение вопроса о том, будут ли введены пошлины на импорт стали и алюминия в США из Евросоюза и ряда государств, в том числе Канады и Мексики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости Мира
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85