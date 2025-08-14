Мінімум конкретики, максимум води та розмивання змістів: у ЦПД розкрили стратегію путіна на зустрічі із Трампом

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
14:49 • 16213 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 22481 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 24121 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 20285 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 25361 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 40424 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 128302 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 70327 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 67145 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 59814 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.8м/с
46%
755мм
Популярнi новини
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo14 серпня, 08:48 • 113988 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов14 серпня, 08:55 • 57099 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 76478 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 29622 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 22263 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14:49 • 16211 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14:23 • 22477 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
13:54 • 24118 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 22424 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 29788 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Олександр Усик
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 6472 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 76992 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 53328 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 73854 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 125685 перегляди
Актуальне
Fox News
Шахед-136
Мі-8
Starlink
YouTube

Мінімум конкретики, максимум води та розмивання змістів: у ЦПД розкрили стратегію путіна на зустрічі із Трампом

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Завтра, 15 серпня, відбудеться зустріч путіна та Трампа. Російський диктатор планує продемонструвати американському лідеру “історичні матеріали”, які мають переконати Трампа, що Україна нібито “штучна держава”.

Мінімум конкретики, максимум води та розмивання змістів: у ЦПД розкрили стратегію путіна на зустрічі із Трампом

Стратегія російського диктатора володимира путіна завжди полягала в мінімумі конкретики, максимумі води та розмиванні змістів. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампо завтра, 15 серпня, він робитиме саме це. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Головна стратегія путіна в будь-якій дипломатії завжди полягала в мінімумі конкретики, максимумі води та розмивання змістів. Він просто завжди краде час, розмиває історичними дурницями та рефлексією на минуле. Судячи з наявної інформації, завтра він намагатиметься робити саме це 

- написав Коваленко.

Доповнення

Під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор володимир путін почне демонструвати американському лідеру "історичні матеріали", які мають переконати Трампа, що Україна нібито "штучна держава".

Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.

Павло Башинський

Політика
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна