Мінімум конкретики, максимум води та розмивання змістів: у ЦПД розкрили стратегію путіна на зустрічі із Трампом

Стратегія російського диктатора володимира путіна завжди полягала в мінімумі конкретики, максимумі води та розмиванні змістів. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампо завтра, 15 серпня, він робитиме саме це. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Головна стратегія путіна в будь-якій дипломатії завжди полягала в мінімумі конкретики, максимумі води та розмивання змістів. Він просто завжди краде час, розмиває історичними дурницями та рефлексією на минуле. Судячи з наявної інформації, завтра він намагатиметься робити саме це - написав Коваленко.

Доповнення

Під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор володимир путін почне демонструвати американському лідеру "історичні матеріали", які мають переконати Трампа, що Україна нібито "штучна держава".

Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.