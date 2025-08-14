Минимум конкретики, максимум воды и размывания смыслов: в ЦПД раскрыли стратегию путина на встрече с Трампом

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 18138 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 25270 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 26600 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 21729 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 26638 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 42024 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 135065 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 73641 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 70622 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 62763 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.8м/с
46%
755мм
Популярные новости
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 122672 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов14 августа, 08:55 • 61336 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 82577 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 31443 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 24169 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 18158 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 25306 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 26629 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 24356 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 31630 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Александр Усик
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 7220 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 83217 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 55153 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 75551 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 127271 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Ми-8
Старлинк
YouTube

Минимум конкретики, максимум воды и размывания смыслов: в ЦПД раскрыли стратегию путина на встрече с Трампом

Киев • УНН

 • 2254 просмотра

Завтра, 15 августа, состоится встреча путина и Трампа. Российский диктатор планирует продемонстрировать американскому лидеру “исторические материалы”, которые должны убедить Трампа, что Украина якобы “искусственное государство”.

Минимум конкретики, максимум воды и размывания смыслов: в ЦПД раскрыли стратегию путина на встрече с Трампом

Стратегия российского диктатора владимира путина всегда заключалась в минимуме конкретики, максимуме воды и размывании смыслов. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом завтра, 15 августа, он будет делать именно это. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Главная стратегия путина в любой дипломатии всегда заключалась в минимуме конкретики, максимуме воды и размывании смыслов. Он просто всегда крадет время, размывает историческими глупостями и рефлексией на прошлое. Судя по имеющейся информации, завтра он будет пытаться делать именно это 

- написал Коваленко.

Дополнение

Во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор владимир путин начнет демонстрировать американскому лидеру "исторические материалы", которые должны убедить Трампа, что Украина якобы "искусственное государство".

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.

Павел Башинский

политика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина