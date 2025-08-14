Минимум конкретики, максимум воды и размывания смыслов: в ЦПД раскрыли стратегию путина на встрече с Трампом

Стратегия российского диктатора владимира путина всегда заключалась в минимуме конкретики, максимуме воды и размывании смыслов. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом завтра, 15 августа, он будет делать именно это. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Главная стратегия путина в любой дипломатии всегда заключалась в минимуме конкретики, максимуме воды и размывании смыслов. Он просто всегда крадет время, размывает историческими глупостями и рефлексией на прошлое. Судя по имеющейся информации, завтра он будет пытаться делать именно это - написал Коваленко.

Дополнение

Во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор владимир путин начнет демонстрировать американскому лидеру "исторические материалы", которые должны убедить Трампа, что Украина якобы "искусственное государство".

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.