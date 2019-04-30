Мінфін США послабить санкції проти режиму Мадуро у разі підтримки опозиції

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство фінансів США пообіцяло послабити санкції проти фізичних та юридичних осіб Венесуели, які пов'язані з диктаторським режимом Мадуро, якщо вони будуть підтримувати лідера венесуельскої опозиції Хуана Гуайдо. Зокрема, для сторонників Мадуро - санкції будуть подовжені. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві офіційного представника Міністерства фінансів США, передає УНН.