Мінфін США послабить санкції проти режиму Мадуро у разі підтримки опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністерство фінансів США пообіцяло послабити санкції проти фізичних та юридичних осіб Венесуели, які пов'язані з диктаторським режимом Мадуро, якщо вони будуть підтримувати лідера венесуельскої опозиції Хуана Гуайдо. Зокрема, для сторонників Мадуро - санкції будуть подовжені. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві офіційного представника Міністерства фінансів США, передає УНН.
"Зняття санкцій з фізичних та юридичних осіб, що підтримують колишній режим Мадуро, в тому числі з таких організацій, як PDVSA, можливо в разі, якщо вони змінять свою поведінку, підтримавши демократично обраного лідера і тих, хто прагне відновити демократію. Сполучені Штати, а також наші партнери і союзники знаходяться в готовності застосувати інструменти, наявні у міжнародного фінансового співтовариства, щоб допомогти швидко відновити економіку Венесуели. Адміністрація (США) продовжить залучати до відповідальності тих, хто заважає т відновлення демократії в Венесуелі", - наголошується в документі.
Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про початок “фінальної фази” повалення режиму Ніколаса Мадуро — операцію “Свобода”. Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднається для повалення режиму Мадуро. Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж.
На тлі цього, чинна влада Венесуела намагається зменшити антиурядові настрої вдвічі піднявши мінімальну зарплату в країні. Відтепер це майже 8 доларів.
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Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У поточному році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками. Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС.
Чинний президент Ніколас Мадуро, у свою чергу, назвав подію спробою перевороту.