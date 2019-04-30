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Минфин США ослабит санкции против режима Мадуро в случае поддержки оппозиции

Минфин США ослабит санкции против режима Мадуро в случае поддержки оппозиции

Киев  •  УНН

 • 6800 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство финансов США пообещало ослабить санкции против физических и юридических лиц Венесуэлы, связанных с диктаторским режимом Мадуро, если они будут поддерживать лидера венесуэльского оппозиции Хуана Гуайдо. В частности, для сторонники Мадуро - санкции будут продлены. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя Министерства финансов США, передает УНН.

"Снятие санкций с физических и юридических лиц, поддерживающих прежний режим Мадуро, в том числе из таких организаций, как PDVSA, возможно в случае, если они изменят свое поведение, поддержав демократически избранного лидера и тех, кто хочет восстановить демократию. Соединенные Штаты, а также наши партнеры и союзники находятся в готовности применить инструменты, имеющиеся у международного финансового сообщества, чтобы помочь быстро восстановить экономику Венесуэлы. Администрация (США) продолжит привлекать к ответственности тех, кто мешает восстановлению демократии в Венесуэле", - отмечается в документе.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "финальной фазы" свержение режима Николаса Мадуро - операцию "Свобода". Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится для свержения режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.

На фоне этого, действующая власть Венесуэла пытается уменьшить антиправительственные настроения вдвое подняв минимальную зарплату в стране. Теперь это почти 8 долларов.

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Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.

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