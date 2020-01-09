Милованов відповів профспілкам на критику нового проекту Трудового кодексу

"В останні дні є кілька заяв українських та міжнародних профспілок про новий законопроект про працю. Мовляв він обмежує права робітників. Але ці заяви не мають конкретики і не відповідають дійсності. Наведу один приклад. Право робітника розірвати трудовий договір. Сьогодні трудовий кодекс дозволяє працівнику розірвати трудовий договір через письмове попередження за 2 тижні. Так само можна і за новому законом. Але тепер можна попереджати не тільки письмово, але і електронними засобами зв’язку", - написав Тимофій Милованов.

Він зазначив, що, згідно з новим законопроектом, засоби зв’язку потрібно буде вказати у трудовому договорі – це може бути електронна пошта, або WhatsApp.

Окрім того, він зазначає, що у новому Трудовому кодексі у трудовому договорі будуть вказані поважні причини, з яких працівник може звільнитись раніше, ніж за два тижні. Раніше серед причин могли бути переїзд, вступ до вишу, вихід на пенсію або ж медичний висновок про неможливість проживання у даній місцевості, тощо.

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"Також, сьогодні робітник може будь-коли розірвати трудовий договір якщо його умови не виконуються. Так само можна і в новому законопроекті. Але тепер робітник має письмово надати причини, а роботодавець заплатити компенсацію в 50 денних зарплат. Звичайно, якщо сторони не дійдуть згоди щодо порушення, то спір вирішить суд. Важливо тут, що тепер робітник захищений компенсацією", - написав Тимофій Милованов.

Він також додав, що у новому законопроекті керівництво підприємства також має звільнитись у двотижневий термін, що дозволить обговорити всі деталі і не знищити саме підприємство.

"Таким чином при детальному аналізі ми бачимо, що права робітників насправді посилюються. Перш за все, за рахунок більшої гнучкості та компенсації", - резюмував Тимофій Милованов.

Міністр зазначив, що в ЗМІ пишуть, що право керівника розірвати трудовий договір за власною ініціативою – це погано. Однак, законопроект передбачає подвійну компенсацію за раптове звільнення, щоб працівника можна було звільнити в той же день.

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"Що важливо людині яку звільняють? Щоб вона ще кілька місяців ходила на роботу? Чи щоб її швидше відпустили на свободу та заплатили компенсацію за втрачену можливість працювати. Я вірю, що компенсація», - додав Тимофій Милованов.

Також міністр вказав на те, що профспілки виступають проти законопроекту з політичних причин, а також через можливу втрату влади. Багато профспілок підтримали попередні законопроекти про працю, і тому не можуть швидко змінити свої політичні вподобання.

"Звичайно, це великі ризики для профспілок і вони будуть боротись за збереження та посилення своєї влади. Це їхнє повне право. Але ця боротьба немає жодного стосунку до законопроекту про працю та права робітників. Саме тому в заявах профспілок немає конкретики про новий законопроект, а тільки загальні фрази про проблеми і звуження прав. Коли ми почнемо аналізувати по суті, то виявиться, що законопроект гарний. Він просто осучаснює трудові відносини та створює більше можливостей для співпраці робітників та роботодавців", - написав Тимофій Милованов.

Нагадаємо, міжнародні профспілки розкритикували український проект Трудового кодексу.