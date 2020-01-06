Міжнародні профспілки розкритикували український проект Трудового кодексу

"27 грудня неоліберальний Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради новий проект закону про працю, опублікований на початку місяця, який позбавить працівників правового захисту, а профспілки – можливості їх захищати. При цьому, український уряд рішуче став на бік олігархів та багатонаціональних підприємств проти власного народу. Українські профспілки вважають, що новий проект закону призведе до легкого звільнення працівників у будь-який момент за примхою роботодавців, короткострокових індивідуальних трудових договорів з нульовим робочим часом", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що такий проект закону призведе до понаднормової роботи, що стане нормою, а при цьому звичайний час роботи буде перевищувати вісім годин. Також, як зазначається, будуть відмінені соціальні гарантії і знизиться рівень захищеності матерів з маленькими дітьми. Окрім того, працівника можна буде перевести на інше місце роботи без його згоди, а колективних перемовин не буде.

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Зазначається, що законопроект був представлений без консультацій з профспілками, і вміщує лише 99 статей, щоб його можна розглянути в парламенті тільки обмежено. Також вказано, що уряд нібито відмовився звертатися за допомогою до Міжнародної організації праці, "оскільки проект закону порушує кілька конвенцій МОП".

"Уряд України стоїть на стороні олігархів та багатонаціональних корпорацій проти працівників, громадськості та профспілок. Глобальні спілки стоять плечем до плеча з нашими сестрами та братами в Україні. Вони заслуговують на гідну роботу, прожитковий мінімум та контроль за співвідношенням у роботі та житті. Ми засуджуємо український уряд за необережне порушення своїх міжнародних зобов’язань, що ризикує втратити вирішальну підтримку країни в Європі та світовій спільноті", - сказав генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок Шаран Берроу.

Нагадаємо, міністр Милованов вважає здобутком розроблений новий Трудовий кодекс.