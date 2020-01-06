Міжнародні профспілки розкритикували український проект Трудового кодексу

ukru
07:14 • 5008 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 10259 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 23602 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 108212 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 161030 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 260212 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260393 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254895 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236128 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203910 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 33946 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 36448 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 58263 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 42433 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 39784 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 10214 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 23581 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 18672 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 42433 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 260208 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 87579 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 36926 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142520 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155485 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114756 перегляди
Актуальне
Міжнародні профспілки розкритикували український проект Трудового кодексу

Міжнародні профспілки розкритикували український проект Трудового кодексу

Київ • УНН

 • 25791 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Новий український проект закону про працю позбавить робітників захисту з боку профспілок та дозволить роботодавцям звільняти працівників у будь-який момент. Про це йдеться у заяві Міжнародної конфедерації профспілок, повідомляє УНН.

"27 грудня неоліберальний Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради новий проект закону про працю, опублікований на початку місяця, який позбавить працівників правового захисту, а профспілки – можливості їх захищати. При цьому, український уряд рішуче став на бік олігархів та багатонаціональних підприємств проти власного народу. Українські профспілки вважають, що новий проект закону призведе до легкого звільнення працівників у будь-який момент за примхою роботодавців, короткострокових індивідуальних трудових договорів з нульовим робочим часом", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що такий проект закону призведе до понаднормової роботи, що стане нормою, а при цьому звичайний час роботи буде перевищувати вісім годин. Також, як зазначається, будуть відмінені соціальні гарантії і знизиться рівень захищеності матерів з маленькими дітьми. Окрім того, працівника можна буде перевести на інше місце роботи без його згоди, а колективних перемовин не буде.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Без захисту та з необмеженим понаднормовим часом: якою буде робота за новим Трудовим кодексом

Зазначається, що законопроект був представлений без консультацій з профспілками, і вміщує лише 99 статей, щоб його можна розглянути в парламенті тільки обмежено. Також вказано, що уряд нібито відмовився звертатися за допомогою до Міжнародної організації праці, "оскільки проект закону порушує кілька конвенцій МОП".

"Уряд України стоїть на стороні олігархів та багатонаціональних корпорацій проти працівників, громадськості та профспілок. Глобальні спілки стоять плечем до плеча з нашими сестрами та братами в Україні. Вони заслуговують на гідну роботу, прожитковий мінімум та контроль за співвідношенням у роботі та житті. Ми засуджуємо український уряд за необережне порушення своїх міжнародних зобов’язань, що ризикує втратити вирішальну підтримку країни в Європі та світовій спільноті", - сказав генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок Шаран Берроу.

Нагадаємо, міністр Милованов вважає здобутком розроблений новий Трудовий кодекс.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$84,195.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,973.50