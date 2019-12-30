Милованов вважає здобутком розроблений новий Трудовий кодекс
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав серед найважливіших ініціатив Міністерства у 2019 році – розроблений законопроект "Про працю", приватизацію 530 підприємств та ініціювання запуску ринку землі. Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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"З моменту призначення у серпні 2019 року ми подали на уряд 138 документів… Найважливіші ініціативи стосувалися реформування: ринку землі - ініційовано законодавчий процес запуску ринку землі, зайнятості - розроблено законопроект “Про працю”, що створює умови для легкого працевлаштування, комфортної праці та збільшення доходів працівників, приватизації - передано 530 підприємств на приватизацію, підприємництва та конкурентної політики - проведено два “дерегуляційні Кабміни” із понад 70 актами для бізнесу, 26 із них - від Мінекономіки", - написав Милованов.
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Він також додав, що сто актів були схвалені урядом та підписані Прем’єр-міністром, а потім опубліковані або надіслані до Верховної Ради України, у випадках законопроектів.
Як повідомляв УНН, 27 грудня Кабінет міністрів схвалив законопроект про працю, який передбачає низку нововведень, зокрема, рівні можливості для жінок і чоловіків у сфері праці та збільшенні кількості легальних робочих місць.
Згодом, 28 грудня, Кабмін вніс у Раду законопроект про працю.
Нагадаємо, міністр Милованов пояснив, як роботодавець зможе звільняти працівників за новим Трудовим кодексом.