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Милованов пояснив, як роботодавець зможе звільняти працівників за новим Трудовим кодексом

Милованов пояснив, як роботодавець зможе звільняти працівників за новим Трудовим кодексом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Відповідно до нового законопроекту про працю, який Мінекономіки скоро планує винести на розгляд уряду, роботодавець за власним бажанням може звільнити працівника, але має заплатити заробітну плату за два або більше місяці. Про це написав на Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.

"Вчора я виклав кілька статей нового законопроекту про працю. Найбільш жваву дискусію викликало питання, за яких умов має право звільнити робітника керівництво компанії. У законопроекті написано, що це можна зробити просто за бажанням керівництва. Але тоді керівництво має заплатити два місяця або більше зарплати. (Звичайно, є винятки - наприклад, представників профспілок не можна так звільнити, тощо)", - написав Милованов.

За його словами, противники такого звільнення кажуть, що потрібно захищати робітника. Ті, хто підтримують, кажуть, що є багато прикладів, коли людина просто шкодить, і її потрібно звільнити якнайшвидше.

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Окрім того, міністр виклав текст статті майбутнього законопроекту, яка регулює це питання:

"Стаття 35. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

1. Роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником.

2. Про рішення розірвати трудовий договір з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, роботодавець повинен письмово або зазначеними у трудовому договорі засобами електронного зв’язку повідомити працівника у строк:

1) не менше ніж 15 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців.
2) не менше ніж 30 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 6 місяців;
3) не менше ніж за 60 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад п’ять років;
4) не менше ніж за 90 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 10 років.

3. За домовленістю сторін строки попередження, зазначені у частині другій цієї статті можуть бути замінені грошовою компенсацією у розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше середньоденного заробітку працівника за кожен робочий день зменшення строку такого повідомлення.

4. Роботодавець має право без згоди працівника замінити строки попередження, передбачені частиною першою цієї статті, грошовою компенсацією у суму розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше подвійного середньоденного заробітку за кожен робочий день зменшення строку такого попередження.Порядок розрахунку середньоденного заробітку визначається Кабінетом Міністрів України.

5. У разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, трудовий договір розривається роботодавцем в односторонньому порядку шляхом надання працівнику в спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення інформації про розірвання трудового договору.

6. Спори, пов’язані з відсутністю згоди працівника на розірвання трудового договору за цією підставою, вирішуються в порядку встановленому для вирішення індивідуальних трудових спорів".

Нагадаємо, у листопаді Тимофій Милованов повідомив, що проект Трудового кодексу буде готовий за кілька місяців. Він також повідомив, що буде врегульовано питання дистанційної праці, а також збільшено строки відпустки за власний рахунок.

Як повідомляв УНН раніше, за словами Милованова, у документі будуть чітко визначені умови для розірвання трудового договору.

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