Милованов объяснил, как работодатель сможет увольнять работников по новому Трудовому кодексу

"Вчера я выложил несколько статей нового законопроекта о труде. Наиболее оживленную дискуссию вызвал вопрос, при каких условиях имеет право уволить работника руководство компании. В законопроекте написано, что это можно сделать просто по желанию руководства. Но тогда руководство должно заплатить два месяца или больше зарплаты. (Конечно, есть исключения - например, представителей профсоюзов нельзя так уволить и т.д.)", - написал Милованов.

По его словам, противники такого увольнения говорят, что нужно защищать рабочего. Те, кто поддерживают, говорят, что есть много примеров, когда человек просто вредит, и его нужно уволить как можно быстрее.

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Кроме того, министр изложил текст статьи будущего законопроекта, которая регулирует этот вопрос:

"Статья 35. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

1. Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

2. О решении расторгнуть трудовой договор по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, работодатель должен письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи уведомить работника в срок:

1) не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев.

2) не менее 30 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев.

3) не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет.

4) не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет.

3. По договоренности сторон сроки предупреждения, указанные в части второй настоящей статьи могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления.

4. Работодатель вправе без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, денежной компенсацией в сумме размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения. Порядок расчета среднедневного заработка определяется Кабинетом Министров Украины.

5. В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора.

6. Споры, связанные с отсутствием согласия работника на расторжение трудового договора по этому основанию, решаются в порядке, установленном для решения индивидуальных трудовых споров".

Напомним, в ноябре Тимофей Милованов сообщил, что проект Трудового кодекса будет готов через несколько месяцев. Он также сообщил, что будет урегулирован вопрос дистанционной работы, а также увеличены сроки отпуска за свой счет.

Как сообщал УНН ранее, по словам Милованова, в документе будут четко определены условия для расторжения трудового договора.