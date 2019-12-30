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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Милованов считает достижением разработанный новый Трудовой кодекс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал среди важнейших инициатив Министерства за 2019 год - разработанный законопроект "О труде", приватизацию 530 предприятий и инициирование запуска рынка земли. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"С момента назначения в августе 2019 года мы подали на правительство 138 документов... Важнейшие инициативы касались реформирования: рынка земли - инициировано законодательный процесс запуска рынка земли, занятости - разработан законопроект "О труде", что создает условия для легкого трудоустройства, комфортной работы и увеличения доходов работников, приватизации - передано 530 предприятий на приватизацию, предпринимательства и конкурентной политики - проведено два "дерегуляционных Кабмина" с более чем 70 актами для бизнеса, 26 из них - от Минэкономики", - написал Милованов.

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Он также добавил, что сто актов были одобрены правительством и подписанные Премьер-министром, а затем опубликованы или направлены в Верховную Раду Украины, в случаях законопроектов.

Как сообщал УНН, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект о труде, который предусматривает ряд нововведений, в частности, равные возможности для женщин и мужчин в сфере труда и увеличение количества легальных рабочих мест.

Позже, 28 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект о труде.

Напомним, министр Милованов объяснил, как работодатель сможет увольнять работников по новому Трудовому кодексу.

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