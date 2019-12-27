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Уряд схвалив законопроект про працю: Гончарук розповів деталі

Уряд схвалив законопроект про працю: Гончарук розповів деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про працю, яким передбачає низку нововведень, зокрема, рівні можливості для жінок і чоловіків у сфері праці та збільшенні кількості легальних робочих місць. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

“Реформа ринку праці — 1 000 000 нових робочих місць за 5 років і пошук нової роботи за 2 місяці. Уряд схвалив законопроект про працю. 5 ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським”, — написав Гончарук.

У свою чергу Гончарук сподівається на підтримку Верховної Ради, адже, за його словами, ця ініціатива — це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар’єрні можливості для кожного.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в Україні Тимофій Милованов розповів, якою бачить трудову реформу в Україні, зокрема, торкнувшись питань збільшення термінів відпустки за свій рахунок, паперового трудового договору та іншого.

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