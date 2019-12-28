Кабмін вніс у Раду законопроект про працю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроект про працю. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
Урядовий проект закону про працю зареєстрований під №2708 від 28 грудня.
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Тексту законопроекту наразі на сайті ВРУ немає. Документ передано на розгляд керівництву парламенту.
Головним для його розгляду визначено комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Як повідомляв УНН, 27 грудня Кабінет міністрів схвалив законопроект про працю, який передбачає низку нововведень, зокрема, рівні можливості для жінок і чоловіків у сфері праці та збільшенні кількості легальних робочих місць.
Нагадаємо, міністр Милованов пояснив, як роботодавець зможе звільняти працівників за новим Трудовим кодексом.