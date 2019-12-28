Кабмин внес в Раду законопроект о труде
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о труде. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.
Правительственный проект закона о труде зарегистрирован под №2708 от 28 декабря.
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Текста законопроекта пока на сайте ВРУ нет. Документ передан на рассмотрение руководству парламента.
Главным для его рассмотрения определен комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Как сообщал УНН, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект о труде, который предусматривает ряд нововведений, в частности, равные возможности для женщин и мужчин в сфере труда и увеличение количества легальных рабочих мест.
Напомним, министр Милованов объяснил, как работодатель сможет увольнять работников по новому Трудовому кодексу.